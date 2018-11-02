РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 ноя – РИА Новости. Избранный президент Бразилии Жаир Болсонару заявил в четверг, что не хочет возникновения проблем с арабскими странами после заявлений о грядущем переносе посольства страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Ранее Болсонару подтвердил готовность перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим, подчеркнув, что правом на определение столицы Израиля обладает исключительно народ этой страны. В ходе предвыборной кампании он уже обещал перенести посольство в Израиле в Иерусалим. В должность новый президент вступит 1 января 2019 года.

"Бразилия – это народ, где все сосуществуют мирно, мы не хотим проблем ни с кем, мы не хотим поднимать пыль, которая ухудшит отношения, которые у нас есть со всем миром", — заявил Болсонару на пресс-конференции в Рио-де-Жанейро.

По мнению Болсонару, никаких проблем с переносом посольства нет. "Это не вопрос жизни и смерти, мы со всем уважением относимся к Израилю и к арабскому миру", – заметил он.

Также он заявил о намерении переместить нынешнее посольство Палестины в Бразилиа, так как оно расположено слишком близко к президентскому дворцу.

Если решение о переносе бразильского посольства в Иерусалим будет принято, то Бразилия присоединится к США и Гватемале, которые первыми разместили посольства в Иерусалиме, несмотря на неурегулированный статус города и претензии палестинцев на его восточные районы. Ранее сообщалось, что Австралия также рассматривает возможность признания Иерусалима столицей Израиля и переноса туда своего посольства.

Остальной мир продолжает считать статус Иерусалима одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности израильтян с палестинцами, а пока этого не произошло — держит свои посольства в Тель-Авиве.