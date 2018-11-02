МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Правительство России одобрило соглашение о взаимодействии по профилактике и ликвидации очагов болезней и вредителей леса на приграничных территориях стран СНГ, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

"Подписанным распоряжением правительством Российской Федерации одобрен проект Соглашения о взаимодействии по профилактике и ликвидации очагов болезней и вредителей леса на приграничных территориях государств – участников Содружества Независимых Государств", — говорится в справке к документу.

Согласно документу, уполномоченные органы сторон соглашения будут обмениваться информацией о предпринимаемых мерах по борьбе с возбудителями инфекционных болезней растений. Также предусматривается выполнение совместных научно-исследовательских работ по мониторингу лесов, организация курсов и семинаров по борьбе с болезнями и вредителями леса.