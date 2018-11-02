МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ведёт переговоры с Европейским институтом омбудсменов о возвращении на родину удерживаемого украинскими властями капитана российского судна "Норд" Владимира Горбенко, сообщила омбудсмен в эфире телеканала "Россия 24".
"Сегодня мы ведём переговоры с Европейским институтом омбудсменов. Это то сообщество, которое понимает цену прав человека и гуманитарную составляющую. У меня большая надежда на то, что мы сможем добиться решения вопроса", — заявила омбудсмен.
На вопрос журналиста, дождётся ли жена возвращения домой капитана Горбенко к Новому году, омбудсмен ответила, что невозможно устанавливать какие-то сроки и нужно каждый день работать над решением вопроса.
Украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 было задержано 4 мая у берегов Крыма, оно нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе. В отношении капитана судна, гражданина Украины, возбуждено уголовное дело о браконьерстве, он находится в СИЗО Симферополя. На судно наложен арест.