МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ведёт переговоры с Европейским институтом омбудсменов о возвращении на родину удерживаемого украинскими властями капитана российского судна "Норд" Владимира Горбенко, сообщила омбудсмен в эфире телеканала "Россия 24".

Семь членов экипажа российского судна "Норд" на границе Крыма и Украины были обменяны на семерых украинских моряков, сообщил ранее пресс-секретарь российского омбудсмена Татьяны Москальковой. По словам уполномоченного по правам человека в Крыму Людмилы Лубиной, в обмене участвовали моряки с двух украинских судов, в том числе с рыболовецкого ЯМК-0041. Капитан крымского судна по-прежнему остается на Украине.

"Сегодня мы ведём переговоры с Европейским институтом омбудсменов. Это то сообщество, которое понимает цену прав человека и гуманитарную составляющую. У меня большая надежда на то, что мы сможем добиться решения вопроса", — заявила омбудсмен.

На вопрос журналиста, дождётся ли жена возвращения домой капитана Горбенко к Новому году, омбудсмен ответила, что невозможно устанавливать какие-то сроки и нужно каждый день работать над решением вопроса.

Украинские пограничники 25 марта задержали "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Двое сумели вернуться в Крым через Белоруссию. Капитан обвиняется в совершении уголовных преступлений по статьям "Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом" и "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

Украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 было задержано 4 мая у берегов Крыма, оно нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе. В отношении капитана судна, гражданина Украины, возбуждено уголовное дело о браконьерстве, он находится в СИЗО Симферополя. На судно наложен арест.