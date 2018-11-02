Оман поддержал призыв США прекратить военные действия в Йемене

Ребенок в разрушенных после авиаудара зданиях в Йемене. Архивное фото

Ребенок в разрушенных после авиаудара зданиях в Йемене. Архивное фото

ДОХА, 1 ноя — РИА Новости. Проводивший межйеменские мирные переговоры султанат Оман поддержал призывы США и Великобритании к Саудовской Аравии прекратить военные действия в Йемене, сообщил в четверг МИД Омана в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

Ранее глава Госдепартамента США Майкл Помпео обратился к арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией с призывом прекратить боевые действия в Йемене.

"Султанат Оман приветствует призывы США и Великобритании к прекращению огня в Йемене, считая диалог самым приемлемым путем для решения конфликтов, достижения безопасности и стабильности в Йемене", — отметило министерство.

В МИД указали, что поддерживают предпринимаемые ООН усилия для мирного решения конфликта в Йемене.

С начала военных действий в Йемене в 2015 году и вмешательства в конфликт арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией власти Омана пытались играть роль посредника между сторонами конфликта, пытаясь убедить коалицию прекратить наносить удары по Йемену. В Омане состоялись несколько раундов межйеменских переговоров, которые не принесли успеха.