Путин и лидер Кубы на переговорах в Москве обсудят ВТС

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет переговоры с председателем Госсовета и совета министров Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, который впервые прибыл в Россию с официальным визитом, как ожидается, лидеры двух стран в числе других вопросов обсудят военно-техническое сотрудничество.
Ожидается, что в ходе визита Бермудеса будет заключен также ряд контрактов, ранее их подписание анонсировал российский вице-премьер Юрий Борисов, посетивший Кубу на днях. По его словам, кубинская сторона заинтересована в крупных инфраструктурных контрактах, в частности в модернизации железных дорог.
Темы переговоров в России
Вероятно, речь на переговорах пойдет также о военно-техническом сотрудничестве двух стран. Ранее об этом в беседе с журналистами сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: по его словам, в Кремле не исключают, что тема ВТС будет активно фигурировать на повестке дня во время визита Бермудеса.
Однако на просьбу прокомментировать информацию газеты "Коммерсант", сообщившей, что Россия предоставит Кубе госкредит в размере более 50 миллионов долларов на приобретение российской военной техники, Песков отметил, что не может дать более детальную информацию, помимо той, что тема ВТС будет на повестке.
Реализуемые проекты и планы на будущее
Как сообщала ранее пресс-служба правительства РФ, на субботней встрече глава кубинского Госсовета и российский премьер обсудят реализацию крупных совместных проектов в сфере энергетики, промышленности, транспорта и в других областях. Также стороны затронут актуальные вопросы торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического и культурно-гуманитарного взаимодействия двух стран.
К слову, российский кабмин уже одобрил проект соглашения о сотрудничестве России и Кубы в восстановлении железнодорожной инфраструктуры республики, соответствующее распоряжение, подписанное Медведевым, в минувший вторник было размещено на сайте правительства. Контракт на реализацию этого проекта планируют подписать ООО "РЖД Интернешнл" и союз железных дорог "Железные дороги Кубы".