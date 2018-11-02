Путин и лидер Кубы на переговорах в Москве обсудят ВТС

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет переговоры с председателем Госсовета и совета министров Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, который впервые прибыл в Россию с официальным визитом, как ожидается, лидеры двух стран в числе других вопросов обсудят военно-техническое сотрудничество.

Бермудес находится в России с официальным визитом по приглашению президента Путина. Кубинский лидер прибыл в страну накануне, 1 ноября, а продлится официальный визит до 3 ноября – на субботу запланированы переговоры с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

Ожидается, что в ходе визита Бермудеса будет заключен также ряд контрактов, ранее их подписание анонсировал российский вице-премьер Юрий Борисов, посетивший Кубу на днях. По его словам, кубинская сторона заинтересована в крупных инфраструктурных контрактах, в частности в модернизации железных дорог.

Темы переговоров в России



Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Бермудес на встрече 2 ноября обсудят состояние и перспективы углубления российско-кубинского стратегического партнерства в различных сферах; стороны планируют также обменяться мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.

Вероятно, речь на переговорах пойдет также о военно-техническом сотрудничестве двух стран. Ранее об этом в беседе с журналистами сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: по его словам, в Кремле не исключают, что тема ВТС будет активно фигурировать на повестке дня во время визита Бермудеса.

Однако на просьбу прокомментировать информацию газеты "Коммерсант", сообщившей, что Россия предоставит Кубе госкредит в размере более 50 миллионов долларов на приобретение российской военной техники, Песков отметил, что не может дать более детальную информацию, помимо той, что тема ВТС будет на повестке.

Реализуемые проекты и планы на будущее



Пресс-секретарь президента РФ ранее напомнил, что у России традиционные и очень давние отношения дружбы и сотрудничества с Кубой, страна намерена продолжать эти отношения и делать все возможное для их развития. Кроме того, он обратил внимание на "полную взаимность со стороны наших кубинских коллег" и "обоюдное стремление к всестороннему развитию отношений между РФ и Кубой". Песков также отметил, что Россия стремится к наращиванию объемов торгово-экономического сотрудничества с республикой.

Как сообщала ранее пресс-служба правительства РФ, на субботней встрече глава кубинского Госсовета и российский премьер обсудят реализацию крупных совместных проектов в сфере энергетики, промышленности, транспорта и в других областях. Также стороны затронут актуальные вопросы торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического и культурно-гуманитарного взаимодействия двух стран.

К слову, российский кабмин уже одобрил проект соглашения о сотрудничестве России и Кубы в восстановлении железнодорожной инфраструктуры республики, соответствующее распоряжение, подписанное Медведевым, в минувший вторник было размещено на сайте правительства. Контракт на реализацию этого проекта планируют подписать ООО "РЖД Интернешнл" и союз железных дорог "Железные дороги Кубы".