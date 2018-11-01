В ОБСЕ оценили идеи Лукашенко по Донбассу

МИНСК, 1 ноя — РИА Новости. Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что высказанные президентом Белоруссии Александром Лукашенко идеи по урегулированию конфликта в Донбассе заслуживают внимания, поскольку могут придать минским договоренностям свежий импульс.

Ранее Лукашенко, выступая на встрече основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Минск готов взять на себя контроль на российско-украинской границе и сопровождать проведение выборов в Донбассе. Кроме того, он выразил мнение, что целесообразно рассмотреть вариант совместной миротворческой миссии ООН и ОБСЕ в Донбассе. Белорусский лидер высказал готовность Белоруссии разместить у себя технический пункт контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Лукашенко также отметил, что без вовлечения США в переговоры по Донбассу вряд ли возможно достичь цели по урегулированию.

"Должен отметить вашего президента (Лукашенко — ред.), который высказывается за новые идеи, которые необходимо развивать и продвигать. Например, расширение формата минского процесса, что очень приветствуется. Эти идеи нужно сейчас взять на заметку", — заявил Гремингер в эфире белорусского телеканала "Беларусь 1".

По его словам, "они придадут минским договоренностям свежий импульс". Генсек считает, что нельзя быть довольными продолжающимся в Европе вооруженным конфликтом. "Этому нужно положить конец. Это не только остановит страдания населения этой страны (Украины — ред.), но и приведет к безопасности в регионе. Поэтому я считаю, что формат минского процесса должен быть расширен, и я рад, что эти попытки предпринимаются", — добавил Гремингер.

Он отметил, что ему "определённо импонирует одно из предложений президента по минскому процессу – это техническое взаимодействие и поддержка контактной группы". "Это идея, к которой нужно прислушаться", — отметил он в сюжете, показанном в эфире телеканала ОНТ в четверг.