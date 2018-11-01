Полиция нашла подозрительное вещество в шведском отеле, где умерла женщина

СТОКГОЛЬМ, 1 ноя – РИА Новости, Людмила Божко. Подозрительное вещество обнаружили сотрудники полиции в одной из гостиниц Гетеборга на западе Швеции, на вызов они прибыли в связи со смертью одной из клиенток отеля, говорится в сообщении для прессы полиции.

В релизе говорится, что женщина проживала в одной из недорогих туристических гостиниц центрального Гетеборга.

"Было обнаружено вещество, которое вначале приняли за наркотики. Позже оценка изменилась, и характеристика вещества классифицирована как "подозрение на опасное", — говорится в сообщении.

Поясняется, что полицейским, сотрудникам гостиницы, спасательной службы и скорой помощи, находившимся близ вещества, предложили отправиться в больницу для медицинского контроля.

Попытки спасти женщину не дали результатов, причина ее смерти остается пока неустановленной. Не установлена и ее личность. Подозрительное вещество отправлено для анализа. Каких-либо подробностей о веществе и о том, где именно его обнаружили, не сообщается.