В Израиле единственный русскоязычный мэр победил на муниципальных выборах

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноя – РИА Новости. Мэр города Кацрина Дмитрий Апарцев после окончательного подсчета избирательных бюллетеней объявлен победителем на муниципальных выборах, прошедших в Израиле 30 октября.

Единственный действующий русскоязычный глава муниципалитета, член партии "Наш дом Израиль" (НДИ) получил поддержку большинства горожан.

Наряду с Апарцевым еще почти сто представителей НДИ стали депутатами городских и местных советов по всей стране, сообщил РИА Новости пресс-секретарь партии Михаил Фейгин. По его словам, лидер партии "Наш дом Израиль", министр обороны Авигдор Либерман считает, что партия на выборах добилась впечатляющих успехов и усилила свои позиции.

В городах Хайфа, Нагария, Афула и Нешер НДИ стала самым активным участником изменений во власти на местах, поддержав победивших там новых мэров, подчеркнул собеседник агентства.

Он отметил, что борьба еще не окончена. Член партии "Наш дом Израиль" Аркадий Померанец вышел во второй тур выборов в городе Маалот-Таршихе, основанном в результате слияния арабского поселения Таршиха и еврейского Маалот. Здесь Померанец бросил вызов градоначальнику, занимавшему свой пост с 1976 года, уточнил пресс-секретарь НДИ.

Кроме того, в ряде крупных городов партия увеличила свое представительство. К примеру, в Ашдоде члены НДИ набрали такое количество голосов избирателей, что смогли создать самую большую фракцию в горсовете, добавил Фейгин.