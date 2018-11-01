В Киеве считают, что в список контрсанкций России попал не тот Карась

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости. Владелец художественной галереи в Киеве Евгений Валерьевич Карась считает, что по ошибке попал в список лиц, попавших под контрасанкции РФ, вместо него туда должен был войти его тезка, лидер украинской националистической организации С14 Евгений Васильевич Карась.

В четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление по реализации указа президента России о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины. Ответные меры РФ коснутся 322 физических и 68 юридических лиц Украины. Постановление предусматривает, в том числе, блокировку безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества физических и юридических лиц в РФ, а также запрет на вывод капитала из РФ.

"Попал в санкционный список врагов России в очень яркой компании под №119 из 322 самых опасных граждан. Вот, что значит иметь полного тезку радикала и более доступные данные. Теперь нужно угадать, я действительно настолько опасен или нас в очередной раз перепутали", — написал владелец киевской галереи в четверг на своей странице в Facebook.

Россия приняла решение о введении контрсанкций в ответ на действия Киева. В частности, в мае этого года президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое расширило санкции в отношении российских юридически и физических лиц, а также продлило действие ограничительных мер, введенных в предыдущие годы.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".