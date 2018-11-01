На Украине рассказали об "ответе" на российские контрмеры

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Украинские правоохранители в "ответ" на российские контрсанкции арестовали в порту Мариуполя более трех тысяч тонн продукции Алчевского металлургического комбината, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

По данным Киева, продукцию из России в Бельгию везло судно под флагом Либерии.

"Наш ответ "санкциям", — написал Луценко на своей странице в Facebook.

В феврале 2017 года Алчевский меткомбинат прекратил работу из-за транспортной блокады со стороны Киева. Позже он перешел под внешнее управление самопровозглашенной ЛНР. В декабре на предприятии была запущена доменная печь №5, АМК вновь начал работу, а в феврале 2018 года заявили о запуске второй доменной печи.

Санкции против украинского бизнеса

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление по реализации указа президента о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины.

Ограничения коснутся 322 физических и 68 юридических лиц Украины. Постановление предусматривает блокировку безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества украинских физических и юридических лиц в России, а также запрет на вывод капитала из страны.

Постановление правительства стало ответом на ограничения со стороны Украины. В мае Киев расширил санкции в отношении российских юридических и физических лиц, а также продлила действие ограничений, введенных в предыдущие годы.

Кроме того, в январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности в участии в конфликте на юго-востоке страны, шпионаже, кибератаках и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР.

Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.