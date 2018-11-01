ВАШИНГТОН, 1 ноя – РИА Новости. Минюст США намерен добиться судебного запрета на импорт в США китайских товаров, созданных с использованием незаконно полученных технологий, заявил в четверг генпрокурор США Джефф Сешнс.

"Сегодня министерство юстиции инициирует гражданский иск с целью добиться судебного запрета передачи китайскими и тайваньскими компаниями украденных технологий или импорта в США товаров, созданных с использованием украденных технологий", — заявил на брифинге генпрокурор США в связи с вынесением обвинения в экономическом шпионаже против двух компаний и трех физических лиц.

По его словам, это свидетельствует о том, что США не только реагируют на преступления, но и пытаются предотвратить их.

Сешнс сообщил также, что на фоне, по его словам, растущего экономического шпионажа со стороны КНР в рамках минюста США создается инициатива по противостоянию экономическому шпионажу со стороны Пекина, в которую войдут сотрудники минюста и ФБР. Ее задачей станет усиление борьбы с угрозами американской экономике со стороны Пекина.

Ранее стало известно, что Бельгия экстрадировала в США сотрудника министерства внутренней безопасности КНР, американский минюст выдвинул ему обвинения в экономическом шпионаже. Сю Яньцзюнь, также известный под именами Цю Хуэй и Чжан Хуэй, обвиняется в сговоре с целью совершения экономического шпионажа и кражи торговых секретов у ряда американских компаний, связанных с космической и авиационной отраслью.

Как заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан, обвинения США в отношении китайского гражданина, который по запросу Вашингтона был экстрадирован из Бельгии по обвинению в экономическом шпионаже, полностью сфабрикованы.