ВАШИНГТОН, 1 ноя — РИА Новости. США надеются, что Турция не выйдет из НАТО, заявил госсекретарь США Майк Помпео в эфире радиопередачи Tony Katz Today.

"Я надеюсь, что нет. Это будет досадно для НАТО, это будет досадно для США, и я думаю, что это будет еще более досадно для народа Турции", — сказал он в ходе интервью, отвечая на вопрос о том, находится ли под вопросом будущее Турции в НАТО.

Помпео сообщил, что при администрации американского президента Дональда Трампа отношения с Турцией проходят сложный период. "Но есть и места, где у нас есть реальный успех", — сказал Помпео, отметив совместную работу в Сирии.

Он выразил надежду, что Турция и президент Тайип Эрдоган "осознают, что США являются лучшим партнером, чем Иран". Госсекретарь добавил, что Эрдоган должен "поддержать более глубокие взаимоотношения с США и с Европой и НАТО".