Меркель хочет дать другим шанс взять ответственность канцлера

КИЕВ, 1 ноя – РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не будет баллотироваться в 2021 году на следующий срок для того, чтобы другие смогли взять на себя ответственность.

Меркель, возглавляющая правительство Германии с 2005 года, в понедельник сообщила, что не будет претендовать на пост канцлера в 2021 году. Также глава Христианско-демократического союза (ХДС) не намерена бороться за место в бундестаге, а на партийном съезде в декабре в Гамбурге не будет выдвигать свою кандидатуру на пост председателя ХДС.

"Мое решение связанно с тем фактом, что я уже более 18 лет среди христианских демократов (ХДС), и необходимо когда-то сказать, пусть уже другие возьмут на себя ответственность. Меня уже четвертый раз избрали на должность канцлера, и я уже 13 лет на посту федерального канцлера, и я сказала, что готова оставаться на посту до конца срока, но потом не буду выдвигать свою кандидатуру", — сказала Меркель, которая находится с однодневным визитом в Киеве. Трансляцию ее выступления вел украинский телеканал "Прямой".

Она также отметила, что сделала такое заявление для того, чтобы партия могла подготовиться к выборам во главе с другими людьми, которые, возможно, имеют иные точки зрения.

По мнению Меркель, ХДС остается самой сильной политической силой Германии, однако результаты ее поддержки не такие высокие, как ожидалось.