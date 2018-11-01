В Индонезии повысят безопасность полетов

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Глава министерства транспорта Индонезии Буди Кария Сумади заявил, что повысит стандарты безопасности полетов как для бюджетных, так и для полносервисных авиакомпаний после крушения самолета авиакомпании Lion Air, сообщает индонезийский журнал Tempo.

"Мы повысим уровень экспертной оценки безопасности полетов для всех авиакомпаний, не только для бюджетных", — заявил министр.

По данным издания, это заявление было сделано после требования президента страны Джоко Видодо от 31 октября усилить безопасность полетов для пассажиров.

Самолет Boeing 737 индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air, вылетевший в понедельник утром из Джакарты на один из островов вблизи Суматры, через 13 минут после взлета упал в море в районе побережья Западной Явы. Обломки самолета находятся на глубине от 30 до 40 метров и разбросаны на обширной территории морского дна.

Причины катастрофы пока не выяснены. Разбившийся самолет был произведен в 2018 году и эксплуатировался авиакомпанией с августа. По данным индонезийских спасателей, выживших в катастрофе нет. На борту самолета находились 189 человек, включая пассажиров и членов экипажа.