Президент Армении распустил парламент

Внеочередное заседание по выборам нового премьер-министра в парламенте Армении. 1 мая 2018. Архивное фото

Внеочередное заседание по выборам нового премьер-министра в парламенте Армении. 1 мая 2018. Архивное фото

ЕРЕВАН, 1 ноя — РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о роспуске парламента и проведении новых выборов 9 декабря, сообщили в пресс-службе главы государства.

Ранее законодательный орган страны на специальном заседании во второй раз не смог выбрать премьер-министра и, согласно законодательству, подлежал роспуску.

Роспуск парламента

Очередной политический кризис в Армении разразился из-за намерения бывшего премьера Никола Пашиняна, пришедшего к власти на волне акций протестов, провести досрочные парламентские выборы.

По Конституции Армении, парламент должен быть распущен, если после отставки главы кабмина депутаты на двух заседаниях не смогли выбрать нового премьера. Однако ряд партий приняли закон, затрудняющий возможность распустить парламент.

Премьер 2 октября вывел своих сторонников на акцию протеста, а также поручил уволить ряд министров — членов партий, поддержавших этот законопроект.

Увольнение министров, а также губернаторов, представляющих партии "Процветающая Армения" и "Дашнакцутюн", фактически ведет к монополизации всей власти в стране Пашиняном.

Спустя две недели премьер подал в отставку. Таким образом создал формальный повода для роспуска парламента и проведение внеочередных парламентских выборов.