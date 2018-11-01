Москалькова обсудила соблюдение прав россиян при обращении в ЕСПЧ

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила обеспокоенность проблемой соблюдения прав российских граждан при обращении в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) во время встречи с судьей ЕСПЧ Дмитрием Дедовым.

"Сегодня в аппарате Уполномоченного состоялась встреча с судьей Европейского суда по правам человека Дмитрием Ивановичем Дедовым. Обсудили актуальную правозащитную повестку. Выразила обеспокоенность проблемой соблюдения прав наших граждан при обращении в ЕСПЧ", — написала Москалькова в Instagram

Особое внимание она уделила проблеме непрозрачности очереди, затягивания сроков рассмотрения дел, немотивированных ответов.

"Наши люди, надеясь на международный правозащитный инструментарий, обращаются в Европейский суд по правам человека, но порой обычному гражданину приходится ждать судебного разбирательства годами", — добавила она.