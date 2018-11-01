США ценят торговое сотрудничество с Китаем, заявил Трамп

ПЕКИН, 1 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином в четверг заявил, что США придают большое значение торговым отношениям с КНР и готовы продолжать расширять экспорт в Китай, сообщает Центральное телевидение КНР.

"США придают большое значение американо-китайскому торгово-экономическому сотрудничеству, готовы продолжить расширять экспорт в Китай", — заявил Трамп.

Он добавил, что "команды обеих стран, занимающиеся экономическими вопросами, должны интенсифицировать контакты и консультации".

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля 2018 года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.