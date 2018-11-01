Меркель прокомментировала выборы в Донбассе

КИЕВ, 1 ноя – РИА Новости. Внутренние переселенцы должны иметь возможность участвовать в выборах в Донбассе после установления мира в регионе, заявила в четверг на встрече со студентами в Киеве канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы. Также Меркель в очередной раз заявила, что выборы в ЛНР и ДНР будут нелегитимными, их нельзя признавать.

"Конечно все партии должны принимать участие в этих выборах, а также внутренние переселенцы должны иметь возможность участвовать в этих выборах, даже те, кто там больше не живет и выехал оттуда", — заявила Меркель. По ее словам, о выборах в Донбассе можно говорить только после достижения мира в регионе.

"Наблюдательная миссия ОБСЕ должна получить доступ ко всему региону. Сейчас у нас с этим большие проблемы", — заявила Меркель. После таких выборов может появиться конструкция, по мнению канцлера ФРГ, которая будет представлять волю людей в Донбасс.

Вместе с тем, Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.