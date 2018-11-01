Палестинцы ограничат протесты в секторе Газа

Палестинцы на акциях протеста на границе сектора Газа с Израилем. Архивное фото

Палестинцы на акциях протеста на границе сектора Газа с Израилем. Архивное фото

ГАЗА, 1 ноя — РИА Новости. Палестинские движения сектора Газа приостанавливают запуски воздушных шаров с зажигательными устройствами и ограничивают масштабы выступлений вдоль границ с Израилем для поддержки миротворческих усилий египетских посредников, сообщил РИА Новости один из координаторов протестных акций.

О том, как решение выполняется на практике и насколько оно стабилизирует ситуацию, можно будет судить уже в пятницу — день очередной серии многотысячного "великого марша возвращения", который продолжается семь месяцев подряд, регулярно перерастая в кровопролитные столкновения с израильскими войсками.

"Для успеха египетских усилий и стабилизации режима прекращения огня с Израилем принято консенсусное решение прекратить некоторые методы борьбы, включая сжигание шин и запуск горящих воздушных шаров", — сказал член политбюро Демократического фронта освобождения Палестины Талаль Абу-Зарифа, входящий в состав координационного комитета марша возвращения.

Действуя методами челночной дипломатии, египтяне стараются оперативно купировать спорадические эскалации конфликта, не давая им перерасти в полномасштабный вооруженный конфликт, и пытаются согласовать проект долгосрочного урегулирования в секторе Газа. Сделка, в работе над которой участвует ООН, предполагает прекращение агрессивных действий с палестинской стороны в обмен на ослабление блокады анклава.