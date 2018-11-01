Генассамблея ООН в 27-й раз проголосовала за снятие США блокады с Кубы

ООН, 1 ноя — РИА Новости. Генеральная Ассамблея ООН в 27-й раз приняла резолюцию о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады США против Кубы, действующей уже 55 лет.

За резолюцию, автором которой, как обычно, выступила сама Куба, проголосовали 189 стран. Против выступили две страны – США и Израиль, который в этом вопросе традиционно поддерживает американскую позицию. На экране не отобразился голос Украины, при этом несколькими минутами ранее она голосовала по вопросам внесения поправок в резолюцию и голос отображался.

В принятой резолюции Генассамблея ООН "вновь настоятельно призывает государства, в которых существуют и продолжают применяться такого рода законы и меры, предпринять необходимые шаги в целях их отмены или прекращения их действия в кратчайшие возможные сроки".