Украина пообещала защитить интересы попавших под российские санкции лиц

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины расценивает введение ответных мер РФ как "продолжение агрессии" и обещает защищать интересы тех, кто попал в список.
"В министерстве иностранных дел Украины расценивают введение Кремлем так называемых санкций против физических и юридических лиц Украины как продолжение агрессии… Украина будет принимать все необходимые меры с целью защиты интересов юридических и физических лиц Украины как в рамках национального законодательства, так и с использованием инструментов международного права", — говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте украинского внешнеполитического ведомства.
В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".