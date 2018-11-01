Украина пообещала защитить интересы попавших под российские санкции лиц

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины расценивает введение ответных мер РФ как "продолжение агрессии" и обещает защищать интересы тех, кто попал в список.

В четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о мерах по реализации указа президента России "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации". Постановление предусматривает, в том числе, блокировку безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества физических и юридических лиц в РФ, а также запрет на вывод капитала из РФ.

"В министерстве иностранных дел Украины расценивают введение Кремлем так называемых санкций против физических и юридических лиц Украины как продолжение агрессии… Украина будет принимать все необходимые меры с целью защиты интересов юридических и физических лиц Украины как в рамках национального законодательства, так и с использованием инструментов международного права", — говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

Также в МИД Украины утверждают, что контрсанкции РФ "не имеют ничего общего с международным правом".

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".