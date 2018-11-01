Белорус обманул тысячу мужчин, представляясь девушкой

МИНСК, 1 ноя — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Могилевской области, который обвиняется в мошенничестве, сообщает Sputnik Беларусь. © Фото : предоставлено АСИ В России могут создать специальные суды для дел, связанных с соцсетями

Потерпевшими признаны более тысячи человек со всей Белоруссии.

По версии следствия, 29-летний обвиняемый заводил в соцсетях фейковые странички от имени девушки с женскими фотографиями. Знакомился с мужчинами и звал их на ужин. В ходе переписки просил пополнить баланс мобильного телефона на 20 рублей (около 9,5 долларов). Позже эти деньги переводил на личные расчетные счета.

По такой схеме он работал три года, с начала 2015-го по август 2018-го. Сейчас обвиняемый находится под стражей.

"Окончательная квалификация действиям мужчины будет дана по результатам расследования", — уточнили в Следственном комитете.

Это не первый подобный случай в Белоруссии. Ранее уроженец Гродненской области знакомился с мужчинами в соцсети, также представляясь женщиной, и просил перечислить ему деньги на мобильный, ссылаясь на трудные жизненные обстоятельства.

Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>