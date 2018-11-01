"Предел цинизма": в МИД ответили на угрозы Ханта в адрес России

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Последнее заявление главы МИД Британии Джереми Ханта о России — изощренная риторика и цинизм, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что Соединенное Королевство хотело бы вернуть Россию в "основанную на правилах международную систему", но пригрозил "очень высокой ценой", если ее поведение не изменится.

"Это какая-то изощренная риторика, я по-другому не могу сказать. Нам совершенно непонятно, что имеется в виду, когда делаются заявления из Лондона о желании вернуть Россию в переговоры. Россия отправила, в частности, только по одному кейсу по одной истории Солсбери десятки документов с предложением начать совместно взаимодействовать", — заявила Захарова во время брифинга.

Она отметила, что в ответ Россия получила "ноль", поэтому заявление Ханта — "извращенная риторика" и "предел цинизма".

"Британские официальные лица и дипломатия на данном этапе, к сожалению, вещи несовместимые в большинстве случаев", — добавила она.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.