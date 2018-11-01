Порошенко заявил, что спецмеры России коснулись "достойных людей"

КИЕВ, 1 ноя – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в четверг заявил, что ответные меры РФ против украинских политиков и предприятий были ожидаемыми, они коснулись "достойных людей".

"Российское решение о санкциях не было неожиданным. За небольшим исключением это список очень достойных людей, которые есть в российском списке, включая моего сына, включая половину моей администрации, большое количество народных депутатов, членов украинского правительства. На Украине быть в этом списке – это как государственная награда", — заявил Порошенко на совместном брифинге с Меркель.

В четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о мерах по реализации указа президента России "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации". Постановление предусматривает, в том числе, блокировку безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества физических и юридических лиц в РФ, а также запрет на вывод капитала из РФ.

Россия приняла решение о введении контрсанкций в ответ на действия Киева. В частности, в мае этого года президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое расширило санкции в отношении российских юридически и физических лиц, а также продлило действие ограничительных мер, введенных в предыдущие годы.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".