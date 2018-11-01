В МИД сожалеют, что дело Хашукджи обрастает инсинуациями

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Москва сожалеет, что дело об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи обрастает таким количеством инсинуаций, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Очень страшно, что трагедия обрастает таким количеством политических интриг и инсинуаций, которые мы сейчас наблюдаем. Наша страна сразу же с первых же дней заявила, что необходимо сделать только одно — провести беспристрастное всесторонне расследование", — заявила Захарова на просьбу прокомментировать, что в арабских соцсетях и интернет-пространстве "очень много информации о том, что спецслужбы РФ знали о том, что происходило" и "передали информацию турецким спецслужбам".

Она отметила, что "вбросов" огромное количество, призвав не ориентироваться на них по этому вопросу.

Как ранее заявила прокуратура Стамбула, убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Согласно заявлению, переговоры с посетившим Турцию генпрокурором Саудовской Аравии Саудом аль-Муаджибом не принесли результата.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек.