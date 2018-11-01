В МВФ пока не видят последствий убийства Хашукджи для мировой экономики

ВАШИНГТОН, 1 ноя – РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) пока не видит последствий для мировой экономики, связанных с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, заявил в рамках регулярного брифинга для журналистов пресс-секретарь МВФ Джерри Райс.

"Слишком рано говорить, как это может повлиять на экономику и инвестиции. Мы не видим этого эффекта в данный момент", — сказал он.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек.

В итоге многие мировые финансовые лидеры и главы компании заявили об отказе от участия в работе форума, который проводился в октябре в Эр-Рияде, в связи с убийством оппозиционного журналиста. О таком решении заявляли гендиректор американского JP Morgan Chase Джейми Даймон, главный исполнительный директор Uber Дара Хосровшахи, глава Международного валютного фонда Кристин Лагард, а также высокопоставленные представители Австралии и Новой Зеландии.