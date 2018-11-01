Во Франции завели уголовное дело на бывшую жену Зиявудина Магомедова

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Уголовное дело завели во Франции на экс-супругу Зиявудина Магомедова, рассказала следователь по делу братьев Магомедовых в зале Тверского суда Москвы.
"Следствием получена информация о том, что у Ольги Магомедовой есть дорогостоящее имущество во Франции, в её собственности находятся несколько ресторанов. Местными правоохранительными органами на нее было возбуждено уголовное дело, связанное с налогами", — заявила следователь, отметив, что официально женщина нигде не трудоустроена.
Следствие считает, что обвиняемые действовали в рамках преступного сообщества, которое было создано не позднее 2010 года в Москве. По данным следствия, сообщество возглавляли руководители холдинговой группы компаний "Сумма".
Forbes оценивает состояние Зиявудина Магомедова в 1,4 миллиарда долларов и отводит ему 63-е место в списке богатейших россиян (2017 год). Они с братом, по данным журнала, представляют один из богатейших семейных кланов.