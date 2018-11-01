Во Франции завели уголовное дело на бывшую жену Зиявудина Магомедова

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Уголовное дело завели во Франции на экс-супругу Зиявудина Магомедова, рассказала следователь по делу братьев Магомедовых в зале Тверского суда Москвы.

Ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде ареста обвиняемым в мошенничестве и создании организованной преступной группы братьям Магомедовым рассматривается в четверг в Тверском районном суде столицы. Суд также рассматривает просьбу следствия о продлении ареста главе входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артуру Максидову. Его обвиняют в мошенничестве, растрате и организации преступного сообщества.

"Следствием получена информация о том, что у Ольги Магомедовой есть дорогостоящее имущество во Франции, в её собственности находятся несколько ресторанов. Местными правоохранительными органами на нее было возбуждено уголовное дело, связанное с налогами", — заявила следователь, отметив, что официально женщина нигде не трудоустроена.

Следственный департамент МВД предъявил Зиявудину Магомедову обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, присвоении или растрате и организации преступного сообщества. Магомеду Магомедову предъявлены обвинения по тем же статьям, а также по статье "незаконный оборот оружия".

Следствие считает, что обвиняемые действовали в рамках преступного сообщества, которое было создано не позднее 2010 года в Москве. По данным следствия, сообщество возглавляли руководители холдинговой группы компаний "Сумма".

Forbes оценивает состояние Зиявудина Магомедова в 1,4 миллиарда долларов и отводит ему 63-е место в списке богатейших россиян (2017 год). Они с братом, по данным журнала, представляют один из богатейших семейных кланов.