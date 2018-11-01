Жители Варшавы зажгли лампады у разрушенного памятника воинам Красной армии

ВАРШАВА, 1 ноя – РИА Новости. Жители Варшавы принесли и зажгли лампады у разрушенного памятника Благодарности Красной армии в Скарышевском сквере польской столицы, передает корреспондент РИА Новости.
1 ноября в Польше традиционно отмечается День всех святых. Для поляков он связан с поминовением усопших. Они в этот день посещают кладбища, отдают дань памяти предкам, приносят на могилы цветы и зажигают свечи.
Несколько десятков варшавян отдали в четверг дань памяти и на месте разрушенного памятника, принеся лампады. Многие пришли с детьми, чтобы почтить память павших советских солдат.
В октябре польские власти взялись за демонтаж памятника Благодарности Красной армии в Скарышевском парке в Варшаве – последнего на территории столицы памятника погибшим красноармейцам, освобождавшим Польшу. Памятник обнесли забором и с помощью отбойных молотков, трактора с манипулятором и алмазной пилы откалывали от него элементы.
Жители Варшавы несут свечи к месту, где раньше стоял снесённый польскими властями памятник Благодарности Красной армии в одном из скверов польской столицы. #Warszawa pic.twitter.com/06BQtiKPne— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 1 ноября 2018 г.
Через несколько дней с памятника сняли центральную плиту с изображением красноармейца. Предполагается, что после демонтажа некоторые элементы памятника, в том числе эта плита, будут переданы музею "Проклятых солдат", посвященному антисоветскому и антикоммунистическому подполью.
В настоящее время на месте остался только забор, который еще не успели убрать.
Поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя вступили в силу в Польше минувшей осенью. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, он коснется более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых — памятники солдатам Красной армии.