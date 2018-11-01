Жители Варшавы зажгли лампады у разрушенного памятника воинам Красной армии

ВАРШАВА, 1 ноя – РИА Новости. Жители Варшавы принесли и зажгли лампады у разрушенного памятника Благодарности Красной армии в Скарышевском сквере польской столицы, передает корреспондент РИА Новости.

1 ноября в Польше традиционно отмечается День всех святых. Для поляков он связан с поминовением усопших. Они в этот день посещают кладбища, отдают дань памяти предкам, приносят на могилы цветы и зажигают свечи.

Несколько десятков варшавян отдали в четверг дань памяти и на месте разрушенного памятника, принеся лампады. Многие пришли с детьми, чтобы почтить память павших советских солдат.

В октябре польские власти взялись за демонтаж памятника Благодарности Красной армии в Скарышевском парке в Варшаве – последнего на территории столицы памятника погибшим красноармейцам, освобождавшим Польшу. Памятник обнесли забором и с помощью отбойных молотков, трактора с манипулятором и алмазной пилы откалывали от него элементы.

Жители Варшавы несут свечи к месту, где раньше стоял снесённый польскими властями памятник Благодарности Красной армии в одном из скверов польской столицы. #Warszawa pic.twitter.com/06BQtiKPne — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 1 ноября 2018 г.

​Через несколько дней с памятника сняли центральную плиту с изображением красноармейца. Предполагается, что после демонтажа некоторые элементы памятника, в том числе эта плита, будут переданы музею "Проклятых солдат", посвященному антисоветскому и антикоммунистическому подполью.

В настоящее время на месте остался только забор, который еще не успели убрать.

Мемориал был возведен на месте братской могилы 26 советских солдат. Он был открыт 15 сентября 1946 года. Во время реконструкции площади Вашингтона в 1968 году останки красноармейцев были эксгумированы и перезахоронены на мемориальном кладбище на улице Жвирки и Вигуры, а сам памятник перенесли вглубь главной аллеи парка.

Поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя вступили в силу в Польше минувшей осенью. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, он коснется более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых — памятники солдатам Красной армии.