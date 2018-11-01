Киев введением санкций зашел слишком далеко, заявили в МИД

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Власти Украины введением санкций зашли слишком далеко, чтобы РФ на это не ответила, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Относительно реакции на Западе, мне кажется, что люди, которые исповедуют санкционную идеологию, должны к этому относиться с пониманием. Тем более, речь идет не о наших инициативных санкционных шагах, а лишь об ответных действиях", — заявила Захарова во время брифинга.

"Мне кажется, Россия очень долго сдерживалась от принятия подобных мер, но нынешний киевский режим зашел слишком далеко, чтобы не отвечать на те недружественные шаги, которые мы видим", — добавила она.