В США собака подстрелила хозяина во время охоты

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В США пес подстрелил своего хозяина по дороге на охоту, сообщает портал KRQE.

В округе Донья-Ана, Нью-Мехико, 74-летний мужчина решил направиться на охоту с тремя собаками: Чарли, Ковбоем и Скуби. Питомцы ехали на заднем сиденье, где лежало и ружье. Чарли случайно задел спусковой крючок, из-за чего ружье выстрелило.

Пуля прошла через водительское сиденье и ранила охотника в спину. Несмотря на острую боль, он сумел самостоятельно вызвать спасателей, которые госпитализировали мужчину.

"Он должен был умереть. Мою благодарность помощникам шерифа не передать словами, без них мой отец был бы мертв", — признается сын пострадавшего.

После инцидента Чарли, Ковбоя и Скуби забрали в приют. При этом, по словам сына Сони Гиллигана, даже в больнице мысли его отца были только о том, как забрать его питомцев из места, которое он называет "собачьей тюрьмой".