У США не получится вбить клин между Россией и Китаем, заявили в МИД

Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото

Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. У Вашингтона не получится вбить клин между Москвой и Пекином, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона по российско-китайскому сотрудничеству в сфере ВТС.

Ранее Болтон заявил, что Китай в ходе военно-технического сотрудничества с РФ ворует российскую интеллектуальную собственность и скоро начнет продавать свои системы вооружения.

"Мы бы хотели отметить следующее, что российско-китайское военное и военно-техническое сотрудничество развивается очень успешно, является ярким свидетельством особого доверительного характера двустороннего стратегического партнерства", — заявила Захарова во время брифинга.

"Мы рассматриваем это как попытку вбить клин между РФ и Китаем, но ничего из этого не получится", — добавила она.

В МИД Китая, комментируя заявления Болтона, ранее предостерегли США от недооценки способности "российского народа к самостоятельным суждениям".