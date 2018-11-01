У США не получится вбить клин между Россией и Китаем, заявили в МИД

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. У Вашингтона не получится вбить клин между Москвой и Пекином, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона по российско-китайскому сотрудничеству в сфере ВТС.
"Мы бы хотели отметить следующее, что российско-китайское военное и военно-техническое сотрудничество развивается очень успешно, является ярким свидетельством особого доверительного характера двустороннего стратегического партнерства", — заявила Захарова во время брифинга.
"Мы рассматриваем это как попытку вбить клин между РФ и Китаем, но ничего из этого не получится", — добавила она.
В МИД Китая, комментируя заявления Болтона, ранее предостерегли США от недооценки способности "российского народа к самостоятельным суждениям".