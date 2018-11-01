Германия выступит за продление санкций против России

КИЕВ, 1 ноя – РИА Новости. Германия будет выступать за продление санкций против РФ, заявила в четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"К сожалению, сейчас так… что минские договоренности не выполняются, если что-то происходит, то только по миллиметру вперед, но время от времени есть отступление назад, то есть, Германия будет также выступать за продление этих санкций (против РФ – ред.)",- заявила Меркель на совместном брифинге с Порошенко в Киеве. Трансляцию вели украинские телеканалы.

По ее словам, санкции против России могут смягчить, "если будет прогресс" в имплементации минских договоренностей.