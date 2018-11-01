МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Наименьшая за три года территория находится под контролем или влиянием афганского правительства, свидетельствует отчет американского специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR).

Согласно докладу, под контролем правительства находятся 55,5% территории страны, что является наименьшим показателем в период с ноября 2015 по июль 2018 года. Контроль правительства распространяется на территории, на которых живет около 65% населения страны.

По данным отчета, за прошедший квартал национальным силам безопасности Афганистана не удалось увеличить контроль или влияние над районами, территорией и населением. Между тем, районы, контролируемые боевиками радикального движения "Талибан"* немного уменьшились. В свою очередь, увеличились "спорные" территории, которые не контролируются ни одной из сторон.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и радикального движения "Талибан"*. Параллельно с этим свое влияние в Афганистане усиливает террористическая группировка "Исламское государство"*. По всей территории страны проводятся масштабные операции по борьбе с экстремистами.

*Террористическая организация, запрещенная в России.