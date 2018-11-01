В МИД объяснили намерение Вашингтона выйти из ДРСМД

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. США, говоря о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), пытаются развязать себе руки ради обеспечения полного военного доминирования, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, на это указывают другие факторы, в том числе растущая военная активность США в Европе.

При этом, подчеркнула Захарова, безосновательными обвинениями в адрес России США пытаются прикрыть собственные прямые и очевидные нарушения документа.

"Слом ДРСМД явился бы весьма опасным шагом, который самым негативным образом повлияет на международную безопасность, стратегическую стабильность. Снова хочется отметить, что это чревато серьезными рисками втягивания целых регионов в гонку вооружений. Таким образом, ситуация вокруг договора касается не только России и США, но и других членов мирового сообщества", — добавила дипломат.

Она отметила, что Москва готова работать над сохранением ДРСМД, но для этого необходим "ответственный и заинтересованный в продолжении диалога партнер".

"Решение проблемы может быть найдено только через откровенный, равноправный и конструктивный диалог. Мы рассчитываем, что в Вашингтоне это наконец осознают", — заявила Захарова.

Договор о ракетах

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — соглашение между СССР и США, подписанное в 1987 году: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.

Двадцатого октября президент США Дональд Трамп пригрозил выйти из договора о РСМД, так как Москва, по его мнению, его не соблюдает.

Глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтону нужно наращивать ядерный потенциал. Он отметил, что это будет происходить до тех пор, пока остальные "не придут в себя". После этого США готовы остановить процесс и даже приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что данное сообщение адресовано прежде всего Китаю и России.

В Кремле заявили, что Москва ответит зеркально в случае поставки новых американских ракет в Европу. По словам Владимира Путина, страны, согласные разместить вооружения США, должны будут понимать, что ставят собственную территорию под угрозу возможного ответного удара.