МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Введенные Россией cпециальные экономические меры в ответ на санкции Украины в отношении крупного агропредприятия "Зернопродукт МХП", Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины, мясной фабрики "Фаворит Плюс" не отразятся на российском рынке продовольствия, такое мнение высказал РИА Новости исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.
Востриков отметил, что для Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины Россия не является ключевым внешним партнером, "поэтому "выпавшие" объемы компания сможет поставить на рынок своего ключевого партнера — Китая, либо на рынки азиатских стран с которыми она также работает".
Эксперт напомнил, что импорт пищевой продукции из Украины в Россию небольшой и на протяжении пяти лет демонстрирует тенденцию к снижению. По его словам, за пять лет поставки из группы "Продукты животного происхождения" сократились в 27 раз, "Пищевые продукты, напитки и табак" — в 10 раз.
Под действие ответных мер России на санкции Киева в числе прочих попали Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины, крупное агропредприятие "Зернопродукт МХП", мясная фабрика "Фаворит Плюс".