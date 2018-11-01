МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Введенные Россией cпециальные экономические меры в ответ на санкции Украины в отношении крупного агропредприятия "Зернопродукт МХП", Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины, мясной фабрики "Фаворит Плюс" не отразятся на российском рынке продовольствия, такое мнение высказал РИА Новости исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.

"Сегодня доля украинских поставок продовольствия в структуре российского импорта не превышает 2%. В прошлом году импорт пищевой продукции в Россию из Украины составил 106 миллионов долларов. При этом основной объем пришелся на какао (29%) и напитки алкогольные и безалкогольные (23%). Таким образом, уход названных компаний не повлияет на отечественный продовольственный рынок", — сказал Востриков.

Востриков отметил, что для Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины Россия не является ключевым внешним партнером, "поэтому "выпавшие" объемы компания сможет поставить на рынок своего ключевого партнера — Китая, либо на рынки азиатских стран с которыми она также работает".

Эксперт напомнил, что импорт пищевой продукции из Украины в Россию небольшой и на протяжении пяти лет демонстрирует тенденцию к снижению. По его словам, за пять лет поставки из группы "Продукты животного происхождения" сократились в 27 раз, "Пищевые продукты, напитки и табак" — в 10 раз.

В четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление по реализации указа президента России о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины. Ответные меры РФ коснутся 322 физических и 68 юридических лиц Украины. Постановление предусматривает, в том числе, блокировку безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества физических и юридических лиц в РФ, а также запрет на вывод капитала из РФ.

Под действие ответных мер России на санкции Киева в числе прочих попали Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины, крупное агропредприятие "Зернопродукт МХП", мясная фабрика "Фаворит Плюс".