МИД ДНР прокомментировал слова Лукашенко о выборах в Донбассе

ДОНЕЦК, 1 ноя — РИА Новости. Любые предложения и проекты по Донбассу должны согласовываться между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, заявила в четверг РИА Новости полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, и.о. главы МИД ДНР Наталья Никонорова.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Минск готов взять на себя контроль на российско-украинской границе и сопровождать проведение выборов в Донбассе. Кроме того, он выразил мнение, что целесообразно рассмотреть вариант совместной миротворческой миссии ООН и ОБСЕ в Донбассе.

"Мы приветствуем тот факт, что тема Донбасса была поднята президентом Белоруссии на одной из важнейших конференций по международной безопасности. Также мы признательны за содействие мирному переговорному процессу, которое сейчас осуществляется этим государством, и отмечаем, что все организационные и технические моменты проведения встреч контактной группы решаются вполне эффективно", — сказала Никонорова.

Она напомнила, что согласно минским соглашениям, "любые предложения и проекты, касающиеся Донбасса, должны согласовываться, прежде всего, между непосредственными сторонами конфликта – Донецком, Луганском и Киевом".

"Однако реализация данного механизма на данный момент практически заблокирована руководством Украины. Поэтому одним из наиболее приоритетных вопросов сейчас является оказание давления на власти Украины в вопросе выполнения взятых на себя обязательств по минским соглашениям", — добавила Никонорова.