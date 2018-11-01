Глава минтранса Индонезии обсудит крушение с представителями Boeing

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Глава министерства транспорта Индонезии Буди Кария Сумади (Budi Karya Sumadi) заявил, что встретится с представителями корпорации Boeing в ближайшее время для обсуждения крушения самолета авиакомпании Lion Air, сообщает индонезийский журнал Tempo.

Ранее компания Boeing заявила о готовности оказать техническую помощь в расследовании крушения самолета авиакомпании Lion Air у берегов Индонезии.

"Мы планируем поговорить с Boeing. Планируется, что они придут сюда через день-другой", — заявил министр.

По его словам, он также спросит компанию о том, что она планирует делать с самолетами Boeing 737 Max 8 после авиакатастрофы.

Ранее агентство Антара сообщило, что специалисты Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB) в четверг прибыли в Индонезию для оказания помощи в расследовании крушения самолета авиакомпании Lion Air.

Самолет Boeing 737 индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air, вылетевший в понедельник утром из Джакарты на один из островов вблизи Суматры, через 13 минут после взлета упал в море в районе побережья Западной Явы. Обломки самолета находятся на глубине от 30 до 40 метров и разбросаны на обширной территории морского дна.

Причины катастрофы пока не выяснены. Разбившийся самолет был произведен в 2018 году и эксплуатировался авиакомпанией с августа. По данным индонезийских спасателей, выживших в катастрофе нет. На борту самолета находились 189 человек, включая пассажиров и членов экипажа.