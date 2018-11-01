Додон выступил за международное признание нейтралитета Молдавии

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Нейтралитет Молдавии должен быть закреплен на международном уровне, заявил президент республики Игорь Додон.

"Нейтралитет Молдовы должен быть признан международно… открыли офис информирования НАТО в Кишиневе, который информирует граждан, что НАТО — это хорошо. Нам это не нужно. Должен быть нейтральный статус международно признанный", — сказал Додон на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Против этого неоднократно выступал президент Молдавии Игорь Додон. Ранее он заявлял, что по-прежнему настаивает на международном признании нейтралитета республики.

Ранее на встрече с делегацией Парламентской ассамблеи НАТО, ее председателем Расой Юкневичиене и генсеком ПА НАТО Дэвидом Хоббсом Додон отметил значимость нейтралитета в построении отношений страны с Западом и Востоком, в укреплении молдавской государственности.