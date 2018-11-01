В Италии число жертв непогоды возросло до 16 человек

РИМ, 1 ноя — РИА Новости, Сергей Старцев. Число жертв непогоды, которая на этой неделе обрушилась на Италию, в четверг возросло до 16 человек.

Представители пожарной службы североитальянской области Валле-д"Аоста сообщили, что в горной долине Грессоне в четверг утром погибли двое граждан, на автомашину которых рухнуло крупное дерево, сломанное сильным порывом ветра. Движение по дороге, на которой произошло ЧП, остановлено. На месте происшествия в настоящее время работают пожарные и сотрудники службы Гражданской обороны.

Еще один итальянец, пострадавший от непогоды, скончался в четверг в больнице города Больцано в области Трентино-Альто-Адидже. 53-летний мужчина был тяжело ранен в ночь на вторник, когда на выезде из туннеля на скорости врезался в рухнувшие на автодорогу деревья.

Ранее сообщалось о том, что за последние дни в Италии в результате непогоды погибли 13 человек.

Непогода с ливневыми дождями, сильными порывистыми ветрами, наводнениями и оползнями, пришла на Апеннины еще в воскресенье. В понедельник по указанию национальной службы Гражданской обороны (ГО) "красный" (высший) уровень метеоопасности был объявлен в пяти областях на севере страны. В настоящее время этот уровень угрозы сохраняется в области Венето, где ущерб от стихии уже составил около 1 миллиарда евро. Однако во многих других регионах Италии действует режим "оранжевого" уровня опасности. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте еще в понедельник дал распоряжение о мобилизации всех сил национальной службы ГО в связи с непогодой.