Додон назвал российскую миссию миротворцев в Приднестровье эффективной

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Без российских миротворцев невозможно было бы обеспечить мир на Днестре, эта миссия и дальше будет выполнять свои функции, заявил президент Молдавии Игорь Додон.

Молдавский лидер находится в Москве с официальным визитом. 31 октября он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны обсудили вопросы сотрудничества, а также актуальные региональные проблемы.

"Российские миротворцы являются гарантом мира на Днестре более 26 лет. Попытки ставить это под сомнение контрпродуктивны. Все это признают, все понимают, что без российских миротворцев не обеспечить мир и спокойствие на Днестре. Поэтому по поводу свертывания миротворческой операции не может быть никаких вопросов. Миссия существует, эффективно выполняет свои функции и будет дальше их выполнять. Сколько времени — все зависит от политического регулирования", — сказал Додон на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.