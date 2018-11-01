США не уведомляли Индию о планах освободить ее от антииранских санкций

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 ноя — РИА Новости. Вашингтон официально не уведомлял Нью-Дели о якобы имеющихся планах освободить Индию от санкций в связи с продолжением закупок иранской сырой нефти, заявил в четверг официальный представитель индийского МИД Равиш Кумар.

Ранее в четверг газета Economic Times сообщила со ссылкой на источники, что власти США позволят Индии продолжить импортировать иранскую нефть после вступления в силу с 4 ноября санкций против Исламской Республики Иран. Отмечалось, что, в соответствии с достигнутой договоренностью, индийские нефтяные компании смогут закупать ограниченный объем нефти из Ирана. Так, до марта 2019 года этот объем не должен превышать 1,25 миллиона тонн в месяц.

"Что касается нас, мы не получали никакой официальной информации от американской стороны. Как вам известно, у нас прошли несколько раундов переговоров — не только с США, но также с Ираном и другими участниками по данному вопросу. Что касается США, они очень хорошо осведомлены о наших ожиданиях касательно наших внутренних потребностей в нефти, которая жизненно важна для поддержания устойчивого экономического роста нашей страны", — сказал Кумар в ответ на просьбу журналистов прокомментировать статью Economic Times.

Как отметил высокопоставленный дипломат, в Нью-Дели обратили внимание на недавнее заявление госсекретаря США Майкла Помпео о том, что американские санкции в отношении Ирана не нанесут ущерба союзникам США. "Мы продолжим взаимодействовать с Соединенными Штатами и другими участниками этого процесса, чтобы сохранить свою энергетическую безопасность и защитить свои национальные интересы", — подчеркнул Кумар.