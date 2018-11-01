Болсонару подтвердил намерение перенести посольство Бразилии в Иерусалим

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Избранный президент Бразилии Жаир Болсонару подтвердил готовность перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим, подчеркнув, что правом на определение столицы Израиля обладает исключительно народ этой страны.

В ходе предвыборной кампании он уже обещал перенести посольство в Израиле в Иерусалим. В должность новый президент вступит 1 января 2019 года.

"Израиль — суверенное государство. Если вы выбираете свою столицу, значит, мы принимаем этот выбор. Когда во время предвыборной кампании меня спросили, (перенесу ли я посольство в Иерусалим — ред.), когда стану президентом, я ответил утвердительно. Ведь именно вы, а не другие народы, решаете, какой город является вашей столицей", — заявил Болсонару в интервью израильской газете Israel Hayom.

Болсонару также прокомментировал планы по переносу представительства Палестинской национальной администрации на территории Бразилии.

"Что касается палестинского представительства, то оно построено слишком близко к президентскому дворцу. Ни одно посольство не может располагаться так близко к нему, поэтому мы планируем перенести его, и других вариантов, на мой взгляд, нет. Более того, Палестина сначала должна стать государством, чтобы получить право на посольство", — заключил Болсонару.

Если решение о переносе бразильского посольства в Иерусалим будет принято, то Бразилия присоединится к США и Гватемале, которые первыми разместили посольства в Иерусалиме, несмотря на неурегулированный статус города и претензии палестинцев на его восточные районы. Ранее сообщалось, что Австралия также рассматривает возможность признания Иерусалима столицей Израиля и переноса туда своего посольства.

Остальной мир продолжает считать статус Иерусалима одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности израильтян с палестинцами, а пока этого не произошло — держит свои посольства в Тель-Авиве.