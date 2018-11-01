КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости. Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что спецмеры России в ответ на санкции Киева ее "мало волнуют", поскольку у нее нет бизнеса в России.

В четверг премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о мерах по реализации указа президента России "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации". Постановление предусматривает, в том числе, блокировку безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества физических и юридических лиц в России, а также запрет на вывод капитала из России. Тимошенко попала под действие спецмер.

"Санкции Кремля, если честно, меня мало волнуют. Бизнеса у меня ни здесь, ни там нет. И быть не может", — написала Тимошенко в четверг на своей странице в Facebook.

Она также считает, что команда президента Украины Петра Порошенко воспользуется данными спецмерами, чтобы дискредитировать ее в ходе избирательной кампании на президентских и парламентских выборах в 2019 году.

"Улыбаюсь и представляю, как сейчас на Банковой (где расположена администрация президента Украины. — Прим. ред.) оперативно составляются новые темники о том, что "Кремль сделал это специально". У них на мифологеме обо мне как о "кремлевской руке" построена вся черная PR-кампания", — добавила она.