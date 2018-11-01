Силовики около 130 раз в октябре нарушили режим тишины, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 1 ноя — РИА Новости. Украинские силовики около 130 раз в октябре нарушали режим прекращения огня и вели обстрелы территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Сообщается, что украинские силовики вели обстрелы используя артиллерию калибром 122 миллиметра, минометы калибром 120 и 82 миллиметра, вооружение БМП и гранатометы. Представитель ЛНР заявил, что также были зафиксированы повреждения 22 объектов гражданской инфраструктуры.