Силовики около 130 раз в октябре нарушили режим тишины, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 1 ноя — РИА Новости. Украинские силовики около 130 раз в октябре нарушали режим прекращения огня и вели обстрелы территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"За период с 1 по 31 октября 2018 года представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано 127 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских вооруженных формирований по территории Луганской народной республики… В результате… погибли четыре и получил ранение один мирный житель", — сообщил собеседник агентства.

Сообщается, что украинские силовики вели обстрелы используя артиллерию калибром 122 миллиметра, минометы калибром 120 и 82 миллиметра, вооружение БМП и гранатометы. Представитель ЛНР заявил, что также были зафиксированы повреждения 22 объектов гражданской инфраструктуры.