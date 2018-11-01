Киев пытается дискредитировать власти ЛНР, заявили в республике

ЛУГАНСК, 1 ноя — РИА Новости. Штаб операции Объединенных сил Украины в Донбассе пытается дискредитировать власти и Народную милицию самопровозглашенной Луганской народной республики в преддверие выборов, запланированных в ЛНР и ДНР на 11 октября, заявил в четверг на брифинге официальный представитель оборонного ведомства республики Андрей Марочко.

Ранее украинские СМИ распространили заявление штаба ООС об обострении ситуации и увеличении обстрелов вдоль всей линии соприкосновения.

"Вполне ожидаемое заявление. Украина нагнетает обстановку в целях дискредитации Народной милиции ЛНР, и руководства в целом, в преддверии выборов", — рассказал Марочко.

По данным Народной милиции ЛНР, командование ВС Украины в последнее время прикладывает максимум усилий для ослабления контроля за нарушениями режима прекращения огня в своих подразделениях. Марочко уточнил, что ВС Украины даже заявляют об открытии огня первыми.

"Все эти факты свидетельствуют о нежелании официального Киева стабилизировать ситуацию и вернутся к мирному урегулированию", — сказал представитель оборонного ведомства ЛНР.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.