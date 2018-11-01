Киев пытается дискредитировать власти ЛНР, заявили в республике

ЛУГАНСК, 1 ноя — РИА Новости. Штаб операции Объединенных сил Украины в Донбассе пытается дискредитировать власти и Народную милицию самопровозглашенной Луганской народной республики в преддверие выборов, запланированных в ЛНР и ДНР на 11 октября, заявил в четверг на брифинге официальный представитель оборонного ведомства республики Андрей Марочко.
Ранее украинские СМИ распространили заявление штаба ООС об обострении ситуации и увеличении обстрелов вдоль всей линии соприкосновения.
"Вполне ожидаемое заявление. Украина нагнетает обстановку в целях дискредитации Народной милиции ЛНР, и руководства в целом, в преддверии выборов", — рассказал Марочко.
"Все эти факты свидетельствуют о нежелании официального Киева стабилизировать ситуацию и вернутся к мирному урегулированию", — сказал представитель оборонного ведомства ЛНР.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.