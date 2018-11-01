Гутенев назвал спецмеры России против Украины своевременными и взвешенными

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Специальные экономические меры России в ответ на санкции Украины вводятся своевременно и взвешенно, а в дальнейшем в случае усиления конфронтации могут быть введены новые, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.
"В данном случае мы принимаем меры абсолютно вовремя. Потому что быстрый и зеркальный ответ давал бы нашим оппонентам, прежде всего, это США, Великобритания, Евросоюз, возможность связывать нас с минским процессом, хотя мы не являемся одной из сторон, и, с другой стороны, говорить о некоей агрессивности или, может быть, даже провоцировании обострения ситуации. Считаю, что пауза была оптимальной, время абсолютно не упущено", — прокомментировал РИА Новости Гутенев.
"И могу предположить, что это не уже написанная книга, а к сожалению, лишь ее первая глава, но глава такая увлекательная… В случае дальнейшего усиления конфронтации, с одной стороны, у нас остался еще достаточно широкий набор чувствительных ассортиментов. Нельзя сразу выкладывать все козыри. В данном случае хвост будет резаться по кусочкам, и я думаю, максимально больно", — добавил Гутенев.