Гутенев назвал спецмеры России против Украины своевременными и взвешенными

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Специальные экономические меры России в ответ на санкции Украины вводятся своевременно и взвешенно, а в дальнейшем в случае усиления конфронтации могут быть введены новые, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.

В четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о мерах по реализации указа президента России "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ". Спецмеры РФ коснутся 322 физических и 68 юридических лиц Украины. Постановление предусматривает, в том числе, блокировку безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества физических и юридических лиц в РФ, а также запрет на вывод капитала из РФ.

"В данном случае мы принимаем меры абсолютно вовремя. Потому что быстрый и зеркальный ответ давал бы нашим оппонентам, прежде всего, это США, Великобритания, Евросоюз, возможность связывать нас с минским процессом, хотя мы не являемся одной из сторон, и, с другой стороны, говорить о некоей агрессивности или, может быть, даже провоцировании обострения ситуации. Считаю, что пауза была оптимальной, время абсолютно не упущено", — прокомментировал РИА Новости Гутенев.

Самое главное, по его словам, что при выработке мер был осуществлен максимально взвешенный подход с точки зрения косвенного воздействия на российскую экономику. "Мне кажется, что оно минимально для нас и что эти меры достаточно чувствительны для Украины", — сказал депутат.

"И могу предположить, что это не уже написанная книга, а к сожалению, лишь ее первая глава, но глава такая увлекательная… В случае дальнейшего усиления конфронтации, с одной стороны, у нас остался еще достаточно широкий набор чувствительных ассортиментов. Нельзя сразу выкладывать все козыри. В данном случае хвост будет резаться по кусочкам, и я думаю, максимально больно", — добавил Гутенев.