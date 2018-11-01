В США ребенок отравился полученными на Хэллоуин конфетами с наркотиками

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Пятилетний мальчик Брейлен Каруэлл из американского штата Огайо попал в больницу с наркотическим отравлением после сбора угощений в Хэллоуин, сообщает местный телеканал WBNS-TV.

Отмечается, что мальчику стало плохо, когда он вернулся домой после сбора угощений. "Я надевал носки и начал дрожать. Затем я не мог пошевелить рукой и пальцами", — приводит телеканал слова Брейлена.

Отец ребенка сразу же отвез его в больницу. Результаты анализов показали, что в моче ребенка присутствовал метамфетамин. Родители предполагают, что вещество попала в организм ребенка из конфет. Однако Брейлен утверждает, что в тот вечер ничего не ел, но вставлял в рот пластмассовые зубы вампира, которые он получил, когда собирал угощения. Тем не менее полиция отправила на экспертизу все сладости, которые Брайан собрал в тот вечер, говорится в сообщении.

Как уточняет телеканал, родители мальчика — бывшие наркоманы, однако, по их словам, они уже несколько лет не употребляют запрещенные вещества. Мальчик провел в больнице семь часов, после чего его отправили домой.

Праздник Хэллоуин отмечается каждый год 31 октября, в канун Дня всех святых, который традиционно считается единственным днем в году, когда духи умерших могут вернуться на землю. Наиболее широко празднуется в США и Канаде, где одним из неотъемлемых атрибутов праздника является требование угощений – Trick or treat (детская игра "Кошелек или жизнь"). Обычно дети, наряжаясь в костюмы чудовищ, ходят по соседским домам, пугая взрослых, которые откупаются от них сладостями.