Глава "Нафтогаза" заявил, что не имеет активов в России

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости. Глава "Нафтогаза" Украины Андрей Коболев, комментируя включение в санкционный список заявил, что активов в России не имеет, в Сочи ездить не собирается.

В четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о мерах по реализации указа президента России "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации". Постановление предусматривает, в том числе, блокировку безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества физических и юридических лиц в РФ, а также запрет на вывод капитала из РФ.

"Не готов комментировать включения меня в санкционный список РФ, поскольку активов там не было и не имею, в Сочи ездить не собираюсь", — написал Коболев на своей странице Facebook в четверг.