Забастовка грузчиков в аэропорту Брюсселя привела к отмене 950 рейсов

БРЮССЕЛЬ, 1 ноя — РИА Новости, Александр Шишло. Забастовка грузчиков в международном аэропорту Брюсселя, продолжавшаяся шесть дней, привела к отмене 950 рейсов и затронула около 115 тысяч пассажиров, сообщили в четверг РИА Новости в администрации аэропорта.

Начатую 25 октября акцию протеста грузчики прекратили в среду после достижения с работодателем — хэндлинговой компанией Aviapartner — соглашения об удовлетворении своих требований по улучшению условий и оплаты труда. Финансовый масштаб нанесенного забастовкой ущерба еще предстоит оценить.

Aviapartner обеспечивает наземное обслуживание пассажирских и грузовых самолетов, занимается погрузкой и разгрузкой багажа.

В аэропорту Брюсселя работают две хэндлинговые компании: Aviapartner и Swissport. Компания, персонал которой проводит забастовку, обслуживает 30% ежедневно выполняемых рейсов. Клиентами Aviapartner являются около 20 авиакомпаний, включая British Airways, Air Baltic, Iberia, KLM, Qatar Airways, SAS и лоукостеров Easyjet и Ryanair.

"Аэрофлот" и Brussels Airlines обслуживают грузчики Swissport, поэтому акция протеста коллег из Aviapartner на их рейсы в Москву не повлияла.