ВСУ перебросили к линии разграничения в Донбассе 13 гаубиц, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 1 ноя — РИА Новости. Украинские силовики перебросили к линии соприкосновения на мариупольском направлении в Донбассе 13 гаубиц калибрами 152 и 122 миллиметра, заявил в четверг журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Он добавил, что в районе Лебединского и Приморского обнаружены восемь гаубиц калибрами 152 и 122 миллиметра.
"Мы в очередной раз обращаемся к Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и призываем произвести тщательный мониторинг указанных районов, с целью принуждения украинской стороны выполнять взятые на себя обязательства", — добавил Безсонов.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.