ВСУ перебросили к линии разграничения в Донбассе 13 гаубиц, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 1 ноя — РИА Новости. Украинские силовики перебросили к линии соприкосновения на мариупольском направлении в Донбассе 13 гаубиц калибрами 152 и 122 миллиметра, заявил в четверг журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

По его словам, за прошедшие сутки разведка ДНР обнаружила тяжелое вооружение в районах подконтрольных Киеву населенных пунктов. "Талаковка – ред.) — отмечено передвижение в ночное время двух 152 миллиметровых самоходных гаубиц "Акация" и трех 122 миллиметровых гаубиц Д-30", — сказал Безсонов.

Он добавил, что в районе Лебединского и Приморского обнаружены восемь гаубиц калибрами 152 и 122 миллиметра.

"Мы в очередной раз обращаемся к Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и призываем произвести тщательный мониторинг указанных районов, с целью принуждения украинской стороны выполнять взятые на себя обязательства", — добавил Безсонов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.